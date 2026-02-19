AL-ANDALUS FESTIVAL INTERNATIONAL DU MONDE ANDALOU Montpellier
1 Place de la Comédie Montpellier Hérault
Tarif : 12 – 12 – EUR
Début : 2026-04-01
fin : 2026-04-11
2026-04-01
Festival International de Musique Al andalus du 01 au 11 Avril 2026 à Montpellier, Grabels, Castries et Clapiers.
Concerts, ateliers, conférence et exposition traduisent cette volonté constante de transmettre, dialoguer et rassembler, au-delà des styles et des frontières.
Festival International de Musique Al andalus
Depuis 10 ans, le Festival Al Andalous fait vivre et circuler un patrimoine musical précieux, transmis de génération en génération.
Ces dix années ont été marquées par des rencontres, des voix, des gestes et des savoirs partagés, où artistes confirmés, jeunes talents et publics se retrouvent autour d’une même passion la musique comme héritage vivant.
Du 01 au 11 Avril 2026 à Montpellier, Grabels, Castries et Clapiers.
Opéra Comédie Salle Molière Salle Pétrarque Le Jam Rockstore….
MPT François Villon Montpellier
Exposition Le Cercle entre ordre et chaos -GRATUIT
01 avril à 20h00
Opéra Comédie Salle Molière
Manal Gherbi Hawzi & Chaâbi
1ere partie Orchestre Junior & les Gipsy 22-25e
02 Avril à 20h00
Place de la Mairie Grabels
Los Kémados & Dar Al Andalus
Arabo-andalou Gipsy -GRATUIT
03 Avril à 20H30
Salle Pétrarque Montpellier
Yasmine Rabet
Chaâbi Kabyle 12-15e
04 Avril à 15H00
Médiathèque Albert Camus Clapiers
Conférence Le Hawfi
Poésie féminine et tradition oral au maghreb -GRATUIT
04 Avril à 20H00
MPT François Villon Montpellier
Anzul Project
Kabyle Fusion -GRATUIT
05 Avril à 19H00
Le JAM Montpellier
Abdelkader Chaou Guest Lila Borsali
Chaâbi 20-25e
08 Avril à 20H
Le Rockstore Montpellier
Djam & Timoh
Electro Chaâbi 22-25e
09 Avril à 20H
Médiathèque Françoise Giroud Castries
Amel Zen
Chaâbi Modèrne 12-15e
10 Avril à 20H30
Salle Pétrarque Montpellier
Ensemble Saba
Malûf 12-15e
11 Avril à 20H00 (Concert de Clôture)
MPT Louis Feuillade Grand Mail (Plein Air)
Samira Brahmia
Rai Rock -GRATUIT .
1 Place de la Comédie Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 92 91 44 asso.dardart@gmail.com
English :
Al andalus International Music Festival from April 01 to 11, 2026 in Montpellier, Grabels, Castries and Clapiers.
Concerts, workshops, conferences and exhibitions reflect this constant desire to transmit, dialogue and bring people together, beyond styles and borders.
L’événement AL-ANDALUS FESTIVAL INTERNATIONAL DU MONDE ANDALOU Montpellier a été mis à jour le 2026-02-16 par 34 OT MONTPELLIER