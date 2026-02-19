AL-ANDALUS FESTIVAL INTERNATIONAL DU MONDE ANDALOU Montpellier

AL-ANDALUS FESTIVAL INTERNATIONAL DU MONDE ANDALOU

Début : 2026-04-01

fin : 2026-04-11

2026-04-01

Festival International de Musique Al andalus du 01 au 11 Avril 2026 à Montpellier, Grabels, Castries et Clapiers.

Concerts, ateliers, conférence et exposition traduisent cette volonté constante de transmettre, dialoguer et rassembler, au-delà des styles et des frontières.

Depuis 10 ans, le Festival Al Andalous fait vivre et circuler un patrimoine musical précieux, transmis de génération en génération.

Ces dix années ont été marquées par des rencontres, des voix, des gestes et des savoirs partagés, où artistes confirmés, jeunes talents et publics se retrouvent autour d’une même passion la musique comme héritage vivant.

Du 01 au 11 Avril 2026 à Montpellier, Grabels, Castries et Clapiers.

Opéra Comédie Salle Molière Salle Pétrarque Le Jam Rockstore….

MPT François Villon Montpellier

Exposition Le Cercle entre ordre et chaos -GRATUIT

01 avril à 20h00

Opéra Comédie Salle Molière

Manal Gherbi Hawzi & Chaâbi

1ere partie Orchestre Junior & les Gipsy 22-25e

02 Avril à 20h00

Place de la Mairie Grabels

Los Kémados & Dar Al Andalus

Arabo-andalou Gipsy -GRATUIT

03 Avril à 20H30

Salle Pétrarque Montpellier

Yasmine Rabet

Chaâbi Kabyle 12-15e

04 Avril à 15H00

Médiathèque Albert Camus Clapiers

Conférence Le Hawfi

Poésie féminine et tradition oral au maghreb -GRATUIT

04 Avril à 20H00

MPT François Villon Montpellier

Anzul Project

Kabyle Fusion -GRATUIT

05 Avril à 19H00

Le JAM Montpellier

Abdelkader Chaou Guest Lila Borsali

Chaâbi 20-25e

08 Avril à 20H

Le Rockstore Montpellier

Djam & Timoh

Electro Chaâbi 22-25e

09 Avril à 20H

Médiathèque Françoise Giroud Castries

Amel Zen

Chaâbi Modèrne 12-15e

10 Avril à 20H30

Salle Pétrarque Montpellier

Ensemble Saba

Malûf 12-15e

11 Avril à 20H00 (Concert de Clôture)

MPT Louis Feuillade Grand Mail (Plein Air)

Samira Brahmia

Rai Rock -GRATUIT .

1 Place de la Comédie Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 92 91 44 asso.dardart@gmail.com

English :

Al andalus International Music Festival from April 01 to 11, 2026 in Montpellier, Grabels, Castries and Clapiers.

Concerts, workshops, conferences and exhibitions reflect this constant desire to transmit, dialogue and bring people together, beyond styles and borders.

