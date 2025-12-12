AL CAPONE – THEATRE DES 3 CLES – PARIS Paris

AL CAPONE Début : 2026-01-24 à 21:00. Tarif : – euros.

AL CAPONEDécouvrez la vie d Al Capone, dit Scarface, le plus célèbre gangster des Etats-Unis. Un biopic théâtral mené tambour battant par d’excellents acteurs, ponctué de session de jazz live. A ne surtout pas manquer. LE FIGAROContrebandes, fraudes électorales, crimes, pressions…Tout est permis pour prendre le contrôle de Chicago en pleine période de prohibition.Al Capone sera l’ennemi public numéro 1, traqué par Elliot Ness, menacé par les gangs rivaux mais soutenu par la population et une police corrompue en pleine crise économique aux Etats-Unis… On peut obtenir beaucoup plus avec un mot gentil et un revolver qu’avec un mot gentil tout seul! Al Capone.SUCCÈS AU OFF 2024Auteur et metteur en scène : Christophe DelortArtistes : Loïc Lacoua ou Alex Putfin, Bruno Chapelle, Florian Maubert ou Nicolas Bresteau, Bénédicte Bourel, Christophe Delort, Alain Tourniaire, Lionel Espitalier

