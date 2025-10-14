AL DI MEOLA – ESPACE CARPEAUX Salle Saint Saens Courbevoie

AL DI MEOLA – ESPACE CARPEAUX Salle Saint Saens Courbevoie mardi 14 octobre 2025.

SPL CENTRE EVENEMENT ET CULTUREL PRÉSENTE : AL DI MEOLAAl Di Meola est l’un des guitaristes et compositeurs les plus influents de sa génération, reconnu pour sa virtuosité technique et son innovation musicale. Né en 1954, il a débuté sa carrière au sein du légendaire groupe de fusion jazz Return to Forever, avec Chick Corea. Au cours de ses 50 ans de carrière, il a révolutionné la guitare avec des albums iconiques comme Elegant Gypsy et Friday Night in San Francisco, en collaboration avec John McLaughlin et Paco de Lucia.Parking payant, Transilien L ou rer A puis bus

ESPACE CARPEAUX Salle Saint Saens 15, BOULEVARD ARISTIDE BRIAND 92400 Courbevoie 92