LE SECRET DES OMBRES – LA CANOPEE Ruffec

LE SECRET DES OMBRES Début : 2026-02-03 à 20:30. Tarif : – euros.

LA CANOPEE PRÉSENTE : LE SECRET DES OMBRESÀ la mort de son père, Christian découvre une photo de lui, en 1940, entouré de grandes figures de la Résistance. De la` va s’en suivre une (en)que^te passionnante ou` Christian va peu a` peu exhumer les secrets paternels… Dans une mise en scène millimétrée – avec des boîtes en carton symbolisant secrets enfouis et archives – cinq jeunes comédiens talentueux nous plongent dans la découverte de la vie d’un homme et d’une époque de l’Histoire. Un spectacle touchant, aux allures de thriller rythme´ par les va-et-vient incessants entre passe´ et pre´sent, pour questionner le libre arbitre et l’importance de la transmission. Nécessaire et passionnant ! Écriture Grégory BellangerMise en scène Léa Marie-Saint-Germain et Adrienne OlléAvec Clara Leduc, Bastien Spiteri, Grégory Bellanger, Léa Marie-Saint-Germain et Gaël TavaresScénographie Pauline PhanCréation lumière et musicale Vivien LenonCostumes Bérengère Roland Durée : 1h20 • Tout public dès 12 ans 20h : Chorale du Collège Val de Charente

LA CANOPEE Place du Jumelage 16700 Ruffec 16