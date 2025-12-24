Al Tropo, le retour, dans le bourg Saint-Léon-sur-Vézère

Al Tropo, le retour

dans le bourg Salle des fêtes Saint-Léon-sur-Vézère Dordogne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-09

fin : 2026-01-09

Date(s) :

2026-01-09

Al Tropo revient avec un cabaret de théâtre d’improvisation toujours aussi imprévisible, mais encore plus pro. Comme le public participe activement, une auberge espagnole est proposée dès 18h. À cette occasion, chacun pourra glisser dans le chapeau magique les thèmes à improviser sur scène.

dans le bourg Salle des fêtes Saint-Léon-sur-Vézère 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 45 93 22 56 resas@cafeleon224.org

English : Al Tropo, le retour

Al Tropo returns with an improvisational theater cabaret as unpredictable as ever, but even more professional. As the audience is actively involved, a auberge espagnole will be offered from 6pm. On this occasion, everyone will be able to slip into the magic hat the themes to be improvised on stage.

