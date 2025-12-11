ALA.NI + Anaïs Rosso Place des Jacobins Le Mans

ALA.NI + Anaïs Rosso

Place des Jacobins Le Scarron Le Mans Sarthe

Tarif : 10 – 10 – 17 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 20:30:00

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

Soul et solaire, la londonienne à la voix d’or est de retour avec un nouvel album qui combine touches vintage et accents caribéens. Dans Sunshine Music, ALA.NI rayonne ! Marquée par une parenthèse de deux ans en Jamaïque, la musicienne signe onze titres à l’élégance intemporelle, imprégnés par la douceur de vivre au coeur d’une nature luxuriante.

Dix ans après ses débuts, la londonienne opère un retour en grâce avec un album qui porte son titre à merveille… Dans Sunshine Music, ALA.NI rayonne ! .

Place des Jacobins Le Scarron Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire hello@superforma.fr

English :

L’événement ALA.NI + Anaïs Rosso Le Mans a été mis à jour le 2025-12-11 par CDT72