ALABOR’DAX Dax

Balcon de l’Adour Dax Landes
Tarif : 5 – 5 – 13 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-01
fin : 2025-11-01
Date(s) :
2025-11-01
Evènement organisé par le bureau des sports Dax. Rendez vous au balcon de l’Adour pour cette manifestation sportive regroupant pour trois parcours: 5 km, 8km,13km. Lots pour les vainqueurs et bourriche. .
Balcon de l’Adour Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine
