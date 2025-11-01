ALABOR’DAX Dax

ALABOR’DAX

Balcon de l’Adour Dax Landes

Tarif : 5 – 5 – 13 EUR

Tarif de base plein tarif

Evènement organisé par le bureau des sports Dax. Rendez vous au balcon de l’Adour pour cette manifestation sportive regroupant pour trois parcours: 5 km, 8km,13km. Lots pour les vainqueurs et bourriche. .

Balcon de l’Adour Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine

