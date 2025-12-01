ALADDIN ET SON TAPIS VOLANT Saint-Estève

ALADDIN ET SON TAPIS VOLANT

ALADDIN ET SON TAPIS VOLANT Saint-Estève vendredi 12 décembre 2025.

ALADDIN ET SON TAPIS VOLANT

6 Allée des Arts et des Lettres Saint-Estève Pyrénées-Orientales

Tarif : 15 – 15 – 27

Tarif de base plein tarif
Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-12 20:30:00
fin : 2025-12-12 22:00:00

Date(s) :
2025-12-12

Spectacle de Noël.
  .

6 Allée des Arts et des Lettres Saint-Estève 66240 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 38 34 95 

English :

Christmas show.

L’événement ALADDIN ET SON TAPIS VOLANT Saint-Estève a été mis à jour le 2025-12-09 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME