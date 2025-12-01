ALADDIN ET SON TAPIS VOLANT Saint-Estève
ALADDIN ET SON TAPIS VOLANT Saint-Estève vendredi 12 décembre 2025.
ALADDIN ET SON TAPIS VOLANT
6 Allée des Arts et des Lettres Saint-Estève Pyrénées-Orientales
Tarif : 15 – 15 – 27
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-12 20:30:00
fin : 2025-12-12 22:00:00
Date(s) :
2025-12-12
Spectacle de Noël.
.
6 Allée des Arts et des Lettres Saint-Estève 66240 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 38 34 95
English :
Christmas show.
L’événement ALADDIN ET SON TAPIS VOLANT Saint-Estève a été mis à jour le 2025-12-09 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME