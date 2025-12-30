ALADIN COMEDIE D’AMIENS Amiens

ALADIN Début : 2026-01-02 à 14:30. Tarif : – euros.

Aladin découvre une lampe… et un Génie qui va changer son destin.Une aventure merveilleuse pour rêver, s’émouvoir… et croire en la magie de la vie.Dans un souk coloré, le jeune Aladin, curieux et malicieux, tente de se débrouiller seul.Un jour, il croise le chemin de Jafar, un faux oncle rusé qui l’envoie dans une grotte mystérieuse.Là, Aladin découvre une lampe magique… et libère un Génie drôle et malicieux, qui va tout bouleverser.Avec son aide, il tente de conquérir le coeur de la belle Jasmine, fille du calife, et de déjouer les plans de Jafar.Chants, danses, tours de magie et scènes pleines d’humour rythment cette grande aventure.Le décor phosphorescent, entièrement peint à la main, plonge les enfants dans un Orient merveilleux.Un spectacle joyeux et interactif, qui célèbre les rêves, l’amour, le courage… et la tolérance.Car la vraie magie, c’est d’oser croire en soi et de respecter les autres.

COMEDIE D’AMIENS 55 RUE DE SULLY 80000 Amiens 80