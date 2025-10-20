ALADIN OMBRES CHINOISES EN 15 TABLEAUX DE JANE VIEU Béziers

ALADIN OMBRES CHINOISES EN 15 TABLEAUX DE JANE VIEU Béziers samedi 14 février 2026.

ALADIN OMBRES CHINOISES EN 15 TABLEAUX DE JANE VIEU

9 Rue Victor Hugo Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Découvrez Aladin de Jane Vieu, spectacle poétique en ombres chinoises musique, chant et théâtre vous plongent en Chine dans un univers magique à partager en famille.

Plongez dans l’univers féerique d’Aladin, œuvre rare et poétique de la compositrice biterroise Jane Vieu, née de sa collaboration avec Lucien Métivet. Créée au début du XXᵉ siècle, cette pièce en quinze tableaux d’ombres chinoises séduit par son humour, sa finesse et son originalité.

Ce spectacle vous emmène en Chine, au cœur de la lampe merveilleuse, entre génies, palais et sortilèges. Un véritable voyage onirique, porté par la musique délicate et expressive de Jane Vieu, les voix des jeunes chanteurs, les gestes des comédiens et les pianistes du Conservatoire.

Un hommage vibrant à une artiste locale, à savourer en famille, entre poésie visuelle, théâtre musical et magie de l’imaginaire.

Avec les classes de chant lyrique, piano et théâtre du Conservatoire Béziers Méditerranée.

Sous la direction de Maud Le Bourdonnec (piano, projets et musique de chambre), Anna Vilas (théâtre) et Sophie Angebault (chant lyrique).

Gratuit Réservation obligatoire.

Ouverture des réservations début novembre 2025. .

9 Rue Victor Hugo Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 34 80 conservatoire@beziers-mediterranee.fr

English :

Discover Jane Vieu’s Aladin, a poetic shadow puppet show: music, song and theater plunge you into a magical Chinese universe to share with the whole family.

German :

Entdecken Sie Aladin von Jane Vieu, ein poetisches Schauspiel mit chinesischen Schattenbildern: Musik, Gesang und Theater lassen Sie in China in eine magische Welt eintauchen, die Sie mit der ganzen Familie teilen können.

Italiano :

Scoprite Aladin di Jane Vieu, un poetico spettacolo di ombre cinesi con musica, canzoni e teatro che vi immergerà in un magico mondo cinese per il divertimento di tutta la famiglia.

Espanol :

Descubra Aladin de Jane Vieu, un poético espectáculo de sombras chinescas con música, canciones y teatro que le sumergirá en un mágico mundo chino para disfrute de toda la familia.

L’événement ALADIN OMBRES CHINOISES EN 15 TABLEAUX DE JANE VIEU Béziers a été mis à jour le 2025-10-20 par 34 OT BEZIERS MEDITERRANEE