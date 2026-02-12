Alain Bauer Les Grandes Rencontres Rue du Casino Vichy
Alain Bauer Les Grandes Rencontres Rue du Casino Vichy samedi 7 mars 2026.
Alain Bauer Les Grandes Rencontres
Rue du Casino Palais des congrés de Vichy Vichy Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07 14:00:00
fin : 2026-03-07
Date(s) :
2026-03-07
Le Palais des Congrès de Vichy accueille les Grandes Rencontres, deux journées gratuites et ouvertes à tous. Organisées grâce à l’engagement bénévole des intervenants et partenaires, elles offrent un temps d’échange et de réflexion.
.
Rue du Casino Palais des congrés de Vichy Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 17 17 mairie@ville-vichy.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Palais des Congrès de Vichy hosts the Grandes Rencontres, a two-day event open to all and free of charge. Organized thanks to the voluntary commitment of speakers and partners, they offer a time for exchange and reflection.
L’événement Alain Bauer Les Grandes Rencontres Vichy a été mis à jour le 2026-02-12 par Vichy Destinations