Alain Chamfort: L’impermanence La Loco Mézidon Vallée d’Auge

La Loco 2 Rue de la Futaie Mézidon Vallée d’Auge Calvados

Début : 2026-03-07 20:30:00

fin : 2026-03-07 22:00:00

« Ne serait-ce qu’une fois hélas, ne serait-ce qu’un instant fugace, aurais-je su toucher « La Grâce »?

Aurais-je su toucher les gens autant que ceux qui m’ont touché? Trouver la part d’humanité qu’on a tous indifféremment »

Ces mots resteront les derniers que vous entendrez à jamais u « disque » d’Alain Chamfort. Après « L’impermanence », Alain Chamfort n’enregistrera plus d’album. Et c’est lui qui en a décidé ainsi.

Point d’orgue à une carrière discographique démarrée il y a un peu plus de 50 ans, « L’Impermanence » ressemble à une oeuvre majeure. Profonde. Poignante. Interprète un peu malgré lui, ce compositeur d’exception a toujours inspiré les grands auteurs à travers les décennies.

Alain Chamfort livre ici un album tel un acte de courage, un pied de nez à l’époque. Car ici, le moindre mot, la moindre note, le moindre son ne sont pas nés… « Par inadvertance ».

Sur scène, « L’Impermanence » sera magnifiée par Adrien Soleiman qui assure la direction musicale de cette tournée. On entendra les titres du nouvel album, mais aussi des pépites moins connues des précédents albums, sans oublier quelques incontournables, revisités dans de nouveaux arrangements. .

La Loco 2 Rue de la Futaie Mézidon Vallée d’Auge 14270 Calvados Normandie +33 2 31 42 68 54

English : Alain Chamfort: L’impermanence

« If only once, alas, if only for a fleeting moment, would I have known how to touch « La Grace »?

Could I have touched people as much as those who touched me? To find the part of humanity that we all have indifferently »

German : Alain Chamfort: L’impermanence

« Hätte ich auch nur ein einziges Mal, wenn auch nur für einen flüchtigen Augenblick, « Die Gnade » berühren können?

Hätte ich die Menschen genauso berühren können wie die, die mich berührt haben? Den Teil der Menschlichkeit finden, den wir alle haben

Italiano :

« Se solo una volta, ahimè, se solo per un attimo fugace, avrei potuto toccare ‘La Grace’?

Avrei potuto toccare le persone come quelle che hanno toccato me? Ritrovare quella parte di umanità che tutti abbiamo indifferentemente »

Espanol :

« Aunque sólo fuera una vez, ay, aunque sólo fuera por un momento fugaz, ¿podría haber tocado a ‘La Grace’?

¿Podría haber tocado a la gente tanto como los que me tocaron a mí? Encontrar la parte de humanidad que todos tenemos indiferentemente »

