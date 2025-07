Alain Fisnot en dédicace Maison de la Presse Saint-Mihiel

Alain Fisnot en dédicace Maison de la Presse Saint-Mihiel samedi 2 août 2025.

Alain Fisnot en dédicace

Maison de la Presse 7 Rue Notre-Dame Saint-Mihiel Meuse

Gratuit

Début : Samedi Samedi 2025-08-02 09:00:00

fin : 2025-08-02 12:00:00

2025-08-02

Alain Fisnot vient à votre rencontre samedi prochain !

Il sera présent de 9h à 12h à la Presse de Saint-Mihiel avec ses romans et surtout son tout dernier roman « Du rêve sous les Oliviers ».Tout public

Maison de la Presse 7 Rue Notre-Dame Saint-Mihiel 55300 Meuse Grand Est +33 3 29 45 34 52 hvandenbliek@gmail.com

English :

Alain Fisnot is coming to meet you next Saturday!

He’ll be at La Presse de Saint-Mihiel from 9am to 12pm with his novels, especially his latest, « Du rêve sous les Oliviers ».

German :

Alain Fisnot kommt am kommenden Samstag zu Ihnen!

Er wird von 9.00 bis 12.00 Uhr in der Presse von Saint-Mihiel mit seinen Romanen und vor allem seinem neuesten Roman « Du rêve sous les Oliviers » anwesend sein.

Italiano :

Alain Fisnot verrà a conoscervi sabato!

Sarà a La Presse di Saint-Mihiel dalle 9 alle 12 con i suoi romanzi, in particolare il suo ultimo, « Du rêve sous les Oliviers ».

Espanol :

Alain Fisnot vendrá a verte el sábado

Estará en La Presse de Saint-Mihiel de 9 a 12 h con sus novelas, especialmente la última, « Du rêve sous les Oliviers ».

