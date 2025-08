Alain Johannes en concert (côté Records) Supersonic Records Paris

ALAIN JOHANNES

(Desert Rock Legend – US/Chili)

L’année 2024 a été riche en succès et en événements pour Alain Johannes (QOTSA, Them Crooked Vultures, Eleven, Chris Cornell Band, Masters of Reality, PJ Harvey…).

Après avoir terminé une petite tournée mondiale en solo, enregistré de nombreuses nouvelles productions et apporté une contribution musicale majeure au nouvel album de Masters Of Reality, qu’il a également accompagné lors d’une tournée européenne, la légende humble, discrète mais charismatique de la scène Desert Stoner revient pour donner des concerts acoustiques en solo en Europe et pour quatre dates exclusives en France en novembre 2025.

Il annonce la sortie d’un nouvel album très attendu ! « Fragments and Wholes Vol. 2 » sera la suite du Vol. 1, sorti en 2014.

Alain Johannes a tourné avec Pearl Jam, Soundgarden, QOTSA, PJ Harvey et travaillé avec Chris Cornell, Mark Lanegan, Jimmy Eat World, Arctic Monkeys… Retrouvez-le en solo au Supersonic Records !

Le lundi 10 novembre 2025

de 19h00 à 22h30

payant Billet : 22.50 EUR Tout public.

Supersonic Records 9 Rue Biscornet 75012 Paris

