Côtes-d'Armor

2025-05-27 20:00:00

2025-05-27

2025-05-27

Nouveauté pour cette année, la voix sera aussi parlée à Voce Humana.

Alain Paris, que nombre d’entre vous connaissent, nous propose des lectures dans un cadre inédit sa toute nouvelle salle de spectacles, en son manoir Kerhervé en Ploubezre ! Un lieu privilégié et chargé d’histoire, dédié aux mots et à l’art du dire.

Les Délivreurs sont un groupe de comédiens, formé autour d’Alain Paris, qui a pour vocation la lecture grands textes littéraires, poésie, théâtre… La salle de Kerhervé sera désormais leur port d’attache, à partir duquel ils rayonneront dans les collèges et lycées de la région. Cette lecture inaugurale comportera des textes d’Annie Ernaux, Louis Aragon, Bertold Brecht, Jehan Rictus, Georges Feydeau, Anton Buchner et Jacques Rebotier. .

Manoir de Kerhervé

Ploubezre 22300 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 05 60 70

