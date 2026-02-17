Alain-René Georges à l’auberge du Pot Bleu Route de l’Orbrie Pissotte

Alain-René Georges à l’auberge du Pot Bleu

Route de l’Orbrie Auberge du Pot Bleu Pissotte Vendée

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08 15:30:00

fin : 2026-03-08

Date(s) :

2026-03-08

ventriloquie, tour de chants, de magie

7 € à la réservation par téléphone au 06 86 86 47 27 10

10 € sur place

Spectacle suivi de pâtisserie et consommation. .

Route de l’Orbrie Auberge du Pot Bleu Pissotte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 6 86 86 47 27 alain@arg-magie.com

English :

ventriloquism, singing and magic tricks

L’événement Alain-René Georges à l’auberge du Pot Bleu Pissotte a été mis à jour le 2026-02-17 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin