Alain-René Georges à l’auberge du Pot Bleu Route de l’Orbrie Pissotte
Alain-René Georges à l’auberge du Pot Bleu Route de l’Orbrie Pissotte dimanche 8 mars 2026.
Alain-René Georges à l’auberge du Pot Bleu
Route de l’Orbrie Auberge du Pot Bleu Pissotte Vendée
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-08 15:30:00
fin : 2026-03-08
Date(s) :
2026-03-08
ventriloquie, tour de chants, de magie
7 € à la réservation par téléphone au 06 86 86 47 27 10
10 € sur place
Spectacle suivi de pâtisserie et consommation. .
Route de l’Orbrie Auberge du Pot Bleu Pissotte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 6 86 86 47 27 alain@arg-magie.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
ventriloquism, singing and magic tricks
L’événement Alain-René Georges à l’auberge du Pot Bleu Pissotte a été mis à jour le 2026-02-17 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin