Alain-René Georges chante et dit Aristide Bruant Route de l’Orbrie Pissotte

Alain-René Georges chante et dit Aristide Bruant

Route de l’Orbrie Auberge du Pot Bleu Pissotte Vendée

La Belle époque d’Aristide Bruant par Alain-René Georges au l’Auberge du Pot Bleu à Pissotte.

Immortalisé par son ami le peintre Toulouse-Lautrec, Aristide Bruant fait parti de la mémoire collective. Sa silhouette légendaire et ses chansons les plus connues sont sur toutes les lèvres. Nini peau d’chien qu’on aime bien, A la Bastille lui a permis de faire fortune autour du Chat Noire, le célèbre cabaret de Rodolphe Salis.

Il chantait la misère des quartiers de Paris le plus canaille et se présentait lui-même comme Chansonnier populaire .

Anatole France l’appelait Le maître de la rue .

Le spectacle d’Alain-René Georges raconte la vie d’un homme au destin hors du commun à travers ses qualités mais aussi ses défauts. Vous découvrirez des chants et des monologues méconnus. Vous redécouvrirez ceux que vous connaissez déjà et vous ne manquerez pas de vous laissez aller à chanter, emporté par la nostalgie de la Belle Époque d’Aristide Bruant.

10€ à la réservation par téléphone.

Spectacle suivi de pâtisserie et consommation. .

