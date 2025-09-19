Alain RODOT chante Félix LECLERC Restaurant La Pause Rabutin, premier étage Bussy-le-Grand

Restaurant La Pause Rabutin, premier étage 13 Rue du Château Bussy-le-Grand Côte-d'Or

Début : 2025-09-19 18:00:00

fin : 2025-09-20 19:00:00

2025-09-19 2025-09-20

Tour de chant d’Alain RODOT vendredi 19 et samedi 20 septembre prochains à 18h au restaurant La Pause Rabutin. Vous rencontrerezde près et entendrez Alain, chanteur-auteur-compositeur, s’accompagnant à la guitare, interpréter les plus belles chansons de Félix Leclerc, disparu en 1988 et dont la voix profonde et chaude était à l’image des couleurs d’automne de son pays, le Québec. Chemin faisant, Alain RODOT rend hommage aussi à Léo Ferré, tout en nous faisant goûter quelques-unes de ses propres chansons. Soirée poétique et musicale dans l’intimité et la convivialité du premier étage. Le nombre limité de places rend la réservation obligatoire, vous pouvez la faire par mail ou par téléphone. Entrée libre, participation souhaitée. .

Restaurant La Pause Rabutin, premier étage 13 Rue du Château Bussy-le-Grand 21150 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 71 72 08 20 lapauserabutin@gmail.com

