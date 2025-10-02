Alain Souchon accompagné par Ours et Pierre Souchon Cité des Congrès Nantes

Alain Souchon accompagné par Ours et Pierre Souchon Cité des Congrès Nantes jeudi 2 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-02 20:00 –

Gratuit : non 36 € à 70 € 36 € à 70 € Billetterie : lacite-nantes.fr/evenement/alain-souchon-accompagne-par-ours-et-pierre-souchon.html Tout public

En 2019, Alain Souchon publiait un nouvel album acclamé par la critique, « Âme fifties », fruit d’une étroite collaboration avec ses deux fils. S’en est suivi une tournée triomphale de plus de 100 dates. En 2025, Alain Souchon est de nouveau en tournée accompagné d’Ours et de Pierre Souchon. C’est tous les trois sur scène qu’ils revisitent le répertoire d’Alain Souchon, entre titres incontournables, perles rares et quelques surprises. Concert dans le grand auditorium

Cité des Congrès Centre-ville Nantes 44000

02 51 88 20 00 https://lacite-nantes.fr/