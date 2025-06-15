Alain Souchon accompagné par Ours et Pierre Souchon Saint-Dizier

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Alain Souchon accompagné par Ours et Pierre Souchon

Les Fuseaux Saint-Dizier Haute-Marne

Tarif : 45 – 45 – 45 EUR

Tarif de base plein tarif
Début : 2026-01-16
fin : 2026-01-16

2026-01-16

Tout public
Un concert exceptionnel d’Alain Souchon et ses fils Ours et Pierre Souchon. Une soirée pleine d’émotion, de poésie et de complicité familiale.   .

Les Fuseaux Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 07 31 66 

