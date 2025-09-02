Alain Souchon – Accompagné par Ours & Pierre Souchon Le Pin Galant Mérignac

Alain Souchon – Accompagné par Ours & Pierre Souchon 30 et 31 janvier 2026 Le Pin Galant Gironde

GÉNÉRAL : 52 € /RÉDUIT ET PRIVILÈGE : 46 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-01-30T20:30:00 – 2026-01-30T22:00:00

Fin : 2026-01-31T20:30:00 – 2026-01-31T22:00:00

Il y a près de 6 ans, Alain Souchon publiait un nouvel album acclamé par la critique, « Me Fifties », fruit d’une étroite collaboration avec ses deux fils. S’en est suivie une tournée triomphale de plus de cent dates, renouvelée cette année. C’est tous les trois sur scène qu’ils s’apprêtent à revisiter le répertoire de cet artiste majeur de la chanson française, entre titres incontournables, perles rares et quelques surprises !

Ses chansons engagées et populaires ont marqué ses cinquante années de carrière ! De la Balade de Jim à Sous les jupes des filles en passant par J’ai dix ans, Jamais content, Bidon…, l’éternel ado au spleen baudelairien enchaîne ses compositions entrecoupées d’anecdotes et de notes d’humour lancées par ses deux fils. Ces derniers assurent un accompagnement de choix à deux guitares et deux voix.

Nul doute qu’une très nombreuse Foule sentimentale sera heureuse de venir applaudir celui qui a toujours Soif d’idéal.

Le Pin Galant 34 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33700 Mérignac Mérignac 33700 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 97 82 82 https://www.lepingalant.com [{« type »: « link », « value »: « http://www.forumsirius.net/orion/mge.phtml?spec=2781 »}] Afin de vous garantir un placement adapté, les spectateurs à mobilité réduite sont invités à signaler leur handicap et à réserver leurs places directement auprès du service billetterie.

Lisa Roze