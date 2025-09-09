ALAIN SOUCHON – ARCADIUM Annecy

ALAIN SOUCHON – ARCADIUM Annecy jeudi 5 février 2026.

ALAIN SOUCHON Début : 2026-02-05 à 20:00. Tarif : – euros.

Il y a un peu plus de 4 ans, Alain Souchon publiait un nouvel album acclamé par la critique, Âme fifties, fruit d’une étroite collaboration avec ses deux fils. S’en est suivi une tournée triomphale de plus de 100 dates. Cette année, Alain Souchon repartira pour une nouvelle tournée, accompagné de Ours et de Pierre Souchon. C’est tous les trois sur scène qu’ils s’apprêtent à revisiter le répertoire d’Alain Souchon, entre titres incontournables, perles rares et quelques surprises.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

ARCADIUM 32 BOULEVARD DU FIER – 74000 Annecy 74