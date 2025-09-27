ALAIN SOUCHON – CAPITOLE EN CHAMPAGNE Chalons En Champagne

ALAIN SOUCHON – CAPITOLE EN CHAMPAGNE Chalons En Champagne samedi 27 septembre 2025.

ALAIN SOUCHON Début : 2025-09-27 à 20:00. Tarif : – euros.

Il y a un peu plus de 4 ans, Alain Souchon publiait un nouvel album acclamé par la critique, Âme fifties, fruit d’une étroite collaboration avec ses deux fils. S’en est suivi une tournée triomphale de plus de 100 dates. Cette année, Alain Souchon repartira pour une nouvelle tournée, accompagné de Ours et de Pierre Souchon. C’est tous les trois sur scène qu’ils s’apprêtent à revisiter le répertoire d’Alain Souchon, entre titres incontournables, perles rares et quelques surprises.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

CAPITOLE EN CHAMPAGNE AVENUE DU PRESIDENT ROOSEVELT 51000 Chalons En Champagne 51