MEDINE – LE LIBERTE – L’ETAGE Rennes

MEDINE Début : 2025-11-25 à 20:00. Tarif : – euros.

FURAX ET MIND PRÉSENTENT : : MEDINENarrateur infatigable, dépeignant les dérives de notre société et ses contradictions, Médine manie la langue de Molière comme personne, alternant humour et gravité avec finesse depuis plus de 20 ans. La constance de ses combats, tous menés de front, ont démontré son intégrité artistique. Ayant signé certains des plus beaux textes de rap français, Médine ne cesse pour autant de se renouveler, de se remettre en question, afin de toujours nous surprendre, lui qui est si à l’aise dans l’art du contre-pied.Après le succès de sa tournée Médine France Tour ( de 70 dates en France, Suisse et Belgique, quasiment toutes sold-out), le rappeur s’est lancé le défi de fêter ses 20 ans de carrière avec un spectacle acoustique. 20 représentations pour un succès retentissant montrant une facette plus intime, familiale et chaleureuse du Havrais. Médine, qui a su fédérer autour de titres mémorables comme “Grand Paris”, est plus que jamais dans une logique de rassemblement, démontrant la force et l’universalité de son message. Avec ce 9ème album intitulé “STENTOR”, publié en 2 chapitres, Médine signe un retour détonnant, prouvant qu’il sait encore manier le fond et la forme, avec des punchlines assassines sur des instrumentales boom-bap & trap parsemées de samples.

LE LIBERTE – L’ETAGE ESPLANADE CHARLES DE GAULLE 35000 Rennes 35