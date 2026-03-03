Alain Souchon Le Concert au Cinéma Loft Cinémas Châtellerault

Alain Souchon Le Concert au Cinéma

Loft Cinémas 5 allée du Châtelet Châtellerault Vienne

Début : 2026-03-26

fin : 2026-03-26

Alain Souchon revisite son répertoire aux côtés de ses fils Ours et Pierre Souchon. Chansons emblématiques, trésors cachés et complicité familiale rythment ce voyage musical intime, empreint de tendresse, de nostalgie et de partage. Une création à six mains qui porte un regard nouveau sur une œuvre intemporelle et l’une des voix les plus singulières et poétiques de la chanson française, à découvrir sur grand écran. .

Loft Cinémas 5 allée du Châtelet Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine

