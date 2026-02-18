ALAIN SOUCHON LE CONCERT AU CINÉMA Mende
ALAIN SOUCHON LE CONCERT AU CINÉMA Mende jeudi 26 mars 2026.
ALAIN SOUCHON LE CONCERT AU CINÉMA
Lucien Arnault Mende Lozère
Tarif : – – 19 EUR
Demi-journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-26
fin : 2026-03-26
Date(s) :
2026-03-26
Alain Souchon revisite son répertoire aux côtés de ses fils Ours et Pierre Souchon.
Chansons emblématiques, trésors cachés et complicité familiale rythment ce voyage musical intime, empreint de tendresse, de nostalgie et de partage.
Une création à six mains qui porte un regard nouveau sur une œuvre intemporelle et l’une des voix les plus singulières et poétiques de la chanson française, à découvrir sur grand écran.
Réalisé par Thierry Teston
Avec Alain Souchon, Ours Souchon, Pierre Souchon .
Lucien Arnault Mende 48000 Lozère Occitanie +33 4 66 94 01 10 contact@splcoeurlozere.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement ALAIN SOUCHON LE CONCERT AU CINÉMA Mende a été mis à jour le 2026-02-18 par Conseil Départemental