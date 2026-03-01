Alain Souchon Le concert au cinéma Cinéma Capitole Montceau-les-Mines

Alain Souchon Le concert au cinéma

Cinéma Capitole 30 quai Jules Chagot Montceau-les-Mines Saône-et-Loire

Tarif : 19 – 19 – 19 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-26 20:00:00

fin : 2026-03-26

Date(s) :

2026-03-26

Retrouvez Alain Souchon sur grand écran, accompagné de ses fils Ours et Pierre, pour un moment musical rare et émouvant.

Un rendez-vous unique au cinéma, entre chansons incontournables, complicité familiale et plaisir de la scène.

Le plus au Capitole le concert est à découvrir avec une image 4K Laser et un son Dolby Atmos pour une expérience immersive unique… Comme si vous y étiez !

Exclusivement au cinéma le jeudi 26 mars à 20h. Au tarif unique de 19 € imposé par le distributeur, réservez vos places dès maintenant à l’accueil ou sur notre site www.cinemas-panacea.fr. .

Cinéma Capitole 30 quai Jules Chagot Montceau-les-Mines 71300 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 57 65 20 contact.capitole.montceau@gmail.com

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English : Alain Souchon Le concert au cinéma

L’événement Alain Souchon Le concert au cinéma Montceau-les-Mines a été mis à jour le 2026-03-13 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)