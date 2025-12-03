ALAIN SOUCHON – SALLE PLEYEL Paris

ALAIN SOUCHON Début : 2026-02-21 à 20:00. Tarif : – euros.

ALAIN SOUCHONAccompagné par Ours et Pierre SouchonIl y a un peu plus de 5 ans, Alain Souchon publiait un nouvel album acclamé par la critique, Âme fifties, fruit d’une étroite collaboration avec ses deux fils. S’en est suivi une tournée triomphale de plus de 100 dates.Cette année, Alain Souchon repart pour une nouvelle tournée accompagné de Ours et de Pierre Souchon. C’est tous les trois sur scène qu’ils revisitent le répertoire d’Alain Souchon, entre titres incontournables, perles rares et quelques surprises. DECIBELS PRODUCTIONS – L-R-22-011929 / L-R-22-011930

SALLE PLEYEL 252 RUE FAUBOURG SAINT HONORE 75008 Paris 75