Alain Thomas – La sagesse des oiseaux – Château de La Gobinière Orvault, 28 juin 2025 13:30, Orvault.

Date et horaire de début et de fin : 2025-06-28 13:30 – 18:30

Gratuit : oui Gratuit / Sans réservation / Jauge salle exposition réduite Tout public

Depuis plus de 60 ans, Alain Thomas, figure nantaise de premier plan, peint des jardins luxuriants inspirés des forêts amazoniennes peuplées d’animaux et d’oiseaux extraordinaires. Son œuvre est constituée d’un ensemble de peintures au format intimiste (41×33 cm en moyenne) mais à la charge poétique puissante et singulière.L’artiste qui a exposé avec succès à l’international poursuit une œuvre patiente célébrant le monde naturel avec fantaisie, précision et fidélité.

Château de La Gobinière Bois-St-Louis/Plaisance/Ferrière/Val d’Or Orvault 44700

02 51 78 33 33 https://www.orvault.fr/culture-sport-tourisme/culture/expositions contact@mairie-orvault.fr 02 51 78 37 47