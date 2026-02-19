ALAIN VIRCONDELET PRÉSENTE SON LIVRE LE DERNIER SECRET DE MARGUERITE DURAS HÔTEL PAMS Perpignan

ALAIN VIRCONDELET PRÉSENTE SON LIVRE LE DERNIER SECRET DE MARGUERITE DURAS

HÔTEL PAMS 18 rue Emile Zola Perpignan Pyrénées-Orientales

Début : 2026-03-05 18:00:00

fin : 2026-03-05

2026-03-05

A l’Hôtel Pams, Alain Vircondelet présente son livre Le Dernier Secret de Marguerite Duras

HÔTEL PAMS 18 rue Emile Zola Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 66 30 30

English :

Alain Vircondelet presents his book Le Dernier Secret de Marguerite Duras at the Hôtel Pams

