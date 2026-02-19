ALAIN VIRCONDELET PRÉSENTE SON LIVRE LE DERNIER SECRET DE MARGUERITE DURAS HÔTEL PAMS Perpignan

jeudi 5 mars 2026.

HÔTEL PAMS 18 rue Emile Zola Perpignan Pyrénées-Orientales

2026-03-05 18:00:00
2026-03-05

A l’Hôtel Pams, Alain Vircondelet présente son livre Le Dernier Secret de Marguerite Duras
HÔTEL PAMS 18 rue Emile Zola Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 66 30 30 

English :

Alain Vircondelet presents his book Le Dernier Secret de Marguerite Duras at the Hôtel Pams

