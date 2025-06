Alambic et Kimbie x I-Clik en concert Le Jardin du Talus, Marseille Marseille 12e Arrondissement 27 juin 2025 19:00

Bouches-du-Rhône

Alambic et Kimbie x I-Clik en concert
Vendredi 27 juin 2025 de 19h à 23h.
Le Jardin du Talus, Marseille
623 rue Saint-Pierre
Marseille 12e Arrondissement
Bouches-du-Rhône

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date et horaire :

Début : 2025-06-27 19:00:00

fin : 2025-06-27 23:00:00

Date(s) :

2025-06-27

Le groupe marseillais Alambic (chanson musiques latines et world) revient en concert au jardin du Talus le vendredi 27 juin. Ils seront également accompagnés du duo bordelais Kimbie & I Click (afro house). Un DJ set est prévu en ouverture à 19h.

Alambic distille un mélange entre rythmes du Cap Vert, de la salsa de Cuba, du rhum des Antilles et des paroles françaises comme le vin rouge. C’est un hymne à la fête et à la défaite.

Kimbie x I-Click est un duo de Bordeaux qui nous présente un live aux couleurs Afro House et mêle percussions tribales, lignes de synthétiseur et balafon, offrant une expérience sonore à la fois dansante et musicale. Les deux musiciens de passage à Marseille ont sorti leur premier single FEFE en mai dernier.

Le Talus, créé à partir d’une friche, est un tiers-lieu socio-environnemental et culturel. .

Le Jardin du Talus, Marseille 623 rue Saint-Pierre

Marseille 12e Arrondissement 13012 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

The Marseille-based group Alambic (chanson Latin and world music) returns to the Jardin du Talus on Friday June 27. They will be joined by Bordeaux duo Kimbie & I Click (afro house). An opening DJ set is scheduled for 7pm.

German :

Die Marseiller Gruppe Alambic (Chanson lateinamerikanische Musik und Weltmusik) gibt am Freitag, den 27. Juni wieder ein Konzert im Jardin du Talus. Sie werden außerdem von dem Duo Kimbie & I Click (Afro-House) aus Bordeaux begleitet. Zur Eröffnung um 19 Uhr ist ein DJ-Set vorgesehen.

Italiano :

Il gruppo marsigliese Alambic (chanson musica latina e world music) torna in concerto al Jardin du Talus venerdì 27 giugno. A loro si unirà anche il duo bordolese Kimbie & I Click (afro house). Un DJ set aprirà la serata alle 19.00.

Espanol :

El grupo marsellés Alambic (chanson músicas latinas y del mundo) vuelve en concierto al Jardin du Talus el viernes 27 de junio. A ellos se unirá el dúo bordelés Kimbie & I Click (afro house). Un DJ set abrirá la velada a las 19.00 h.

