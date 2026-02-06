Alambiquée de Roumillac Marché de producteurs à Javrezac Marché à la ferme de Roumillac Javrezac
Alambiquée de Roumillac Marché de producteurs à Javrezac Marché à la ferme de Roumillac Javrezac vendredi 13 février 2026.
Alambiquée de Roumillac Marché de producteurs à Javrezac
Marché à la ferme de Roumillac 2 Chemin de Roumillac Javrezac Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-13
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-02-13 2026-03-13 2026-04-10 2026-05-08 2026-06-12 2026-07-10 2026-08-07 2026-09-11 2026-10-09 2026-11-13 2026-12-11
Aux portes de Cognac, à L’ALAMBIQUÉE de Roumillac, Marion vous propose, en 2026, que votre marché devienne mensuel !
Un marché de producteurs LOCAUX dans la cours de son exploitation.
.
Marché à la ferme de Roumillac 2 Chemin de Roumillac Javrezac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 80 69 57
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Alambiquée de Roumillac Farmers’ market in Javrezac
On the outskirts of Cognac, at L’ALAMBIQUÉE in Roumillac, Marion is proposing, in 2026, that your market becomes a monthly one!
A LOCAL farmers’ market in the courtyard of her farm.
L’événement Alambiquée de Roumillac Marché de producteurs à Javrezac Javrezac a été mis à jour le 2026-02-04 par Destination Cognac