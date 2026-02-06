Alambiquée de Roumillac Marché de producteurs à Javrezac Marché à la ferme de Roumillac Javrezac

Alambiquée de Roumillac Marché de producteurs à Javrezac

Marché à la ferme de Roumillac 2 Chemin de Roumillac Javrezac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-02-13 2026-03-13 2026-04-10 2026-05-08 2026-06-12 2026-07-10 2026-08-07 2026-09-11 2026-10-09 2026-11-13 2026-12-11

Aux portes de Cognac, à L’ALAMBIQUÉE de Roumillac, Marion vous propose, en 2026, que votre marché devienne mensuel !

Un marché de producteurs LOCAUX dans la cours de son exploitation.

.

Marché à la ferme de Roumillac 2 Chemin de Roumillac Javrezac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 80 69 57

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Alambiquée de Roumillac Farmers’ market in Javrezac

On the outskirts of Cognac, at L’ALAMBIQUÉE in Roumillac, Marion is proposing, in 2026, that your market becomes a monthly one!

A LOCAL farmers’ market in the courtyard of her farm.

L’événement Alambiquée de Roumillac Marché de producteurs à Javrezac Javrezac a été mis à jour le 2026-02-04 par Destination Cognac