Alamzic Reggae Night, à l’Alamzic Bagnères-de-Bigorre

Alamzic Reggae Night

à l’Alamzic BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21 21:00:00

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-21

Alamzic Reggae Night #14 à L’Alamzic (Bagnères-de-Bigorre) le samedi 21 février 2026 dès 21h avec Marina P., Bhale Bacce Crew et Heartical Heights — vibes reggae, roots et dub. Billets 12 € en prévente 15 € sur place.

à l’Alamzic BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie

English :

Alamzic Reggae Night #14 at L?Alamzic (Bagnères-de-Bigorre) on Saturday, February 21, 2026 from 9pm with Marina P., Bhale Bacce Crew and Heartical Heights ? reggae, roots and dub vibes. Tickets: 12 ? in advance 15 ? on site.

