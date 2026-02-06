Alan Affichard – « Une généalogie des souffles » Les Petites Écuries Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-25 15:00 – 19:00

Gratuit : oui Tout public

Issue d’une résidence de recherche et d’expérimentation, le travail de l’artiste plasticien Alan Affichard, présenté dans cette exposition, prend racine dans une archéologie visuelle de la flûte. En dépouillant cet instrument à vent pour en explorer son essence, l’artiste fait émerger une généalogie sensible des formes de souffle — pneumatiques, aquatiques, électroacoustiques, thermo-acoustiques.En dialogue avec les ateliers verre d’Arcam Glass et céramique de Simon Fédou et Marie Hulbert, Alan Affichard conçoit de nouvelles formes hybrides qui prennent vie dans une installation plastique et sonore.Vernissage : le mardi 3 mars à 18hCette exposition bénéficie du soutien du Ministère de la Culture, de la Ville de Nantes et de Nantes Métropole.Autour de l’exposition :Ouverture d’atelier de résidence12 février, 18h@lespetitesecuriesnantes

Les Petites Écuries Nantes 44000

http://www.lespetitesecuriesnantes.fr



