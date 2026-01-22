ALAN LOMAX: AU COMMENCEMENT ÉTAIT LE BLUES Médiathèque Saint-Père-en-Retz
ALAN LOMAX: AU COMMENCEMENT ÉTAIT LE BLUES Médiathèque Saint-Père-en-Retz mercredi 11 février 2026.
ALAN LOMAX: AU COMMENCEMENT ÉTAIT LE BLUES
Médiathèque 2 rue de la Gare Saint-Père-en-Retz Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-11 18:00:00
fin : 2026-02-11
Date(s) :
2026-02-11
Gratuit
️ Accès libre
Une rencontre passionnante autour du travail d’Alan Lomax, grand collecteur de musiques traditionnelles afro-américaines. Jacques Vassal raconte comment ces enregistrements ont contribué à préserver et diffuser l’héritage du blues dans le monde entier.
.
Médiathèque 2 rue de la Gare Saint-Père-en-Retz 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 21 78 27 mediatheque@saintpereenretz.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement ALAN LOMAX: AU COMMENCEMENT ÉTAIT LE BLUES Saint-Père-en-Retz a été mis à jour le 2026-01-22 par OT Saint Brevin