ALAN LOMAX: AU COMMENCEMENT ÉTAIT LE BLUES Médiathèque Saint-Père-en-Retz

ALAN LOMAX: AU COMMENCEMENT ÉTAIT LE BLUES

Médiathèque 2 rue de la Gare Saint-Père-en-Retz Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-11 18:00:00

fin : 2026-02-11

Date(s) :

2026-02-11

Gratuit

️ Accès libre

Une rencontre passionnante autour du travail d’Alan Lomax, grand collecteur de musiques traditionnelles afro-américaines. Jacques Vassal raconte comment ces enregistrements ont contribué à préserver et diffuser l’héritage du blues dans le monde entier.

Médiathèque 2 rue de la Gare Saint-Père-en-Retz 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 21 78 27 mediatheque@saintpereenretz.fr

