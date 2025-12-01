ALAN STIVELL CŒUR ET ÂME / KALON HAG ENE Espace culturel Armorica Plouguerneau
ALAN STIVELL CŒUR ET ÂME / KALON HAG ENE Espace culturel Armorica Plouguerneau samedi 20 décembre 2025.
ALAN STIVELL CŒUR ET ÂME / KALON HAG ENE
Espace culturel Armorica 1 Rue du Colombier Plouguerneau Finistère
Début : 2025-12-20 20:30:00
fin : 2025-12-20
2025-12-20
CONCERT / TOUT PUBLIC
EN PARTENARIAT AVEC ARSENAL PRODUCTIONS
A l’âge de dix ans, Alan Stivell faisait résonner dans la
cathédrale de Vannes la Telenn Gentañ, première harpe
celtique de la Bretagne des temps modernes.
Soixante-dix ans après, il repart sur la route des églises et
des cathédrales de Bretagne et d’Europe, pour présenter un
projet unique un concert qui revisite son œuvre dans un
format intimiste, “Cœur et Âme Kalon hag Ene”.
Titres fondateurs et morceaux rares seront mis à l’honneur
dans une formule spécifiquement adaptée à ce retour
aux sources son chant et sa dernière harpe conçue par
l’artiste lui-même offrant la pureté cristalline autant que
les possibilités de l’électronique, accompagné par Tangui
Miossec, claviériste hors pair.
Kalon hag ene! Dihunet e oa bet ar Vretoned gant alan
Stivell ha brudet Breizh dre ar bed holl. Setu eñ o kanañ hag
o seniñ telenn asambles gant Tangi Miosseg, kanaouennoù
rouez, fromus hep teknikoù pounner, diardoù, evit ar galon
hag an ene .
Espace culturel Armorica 1 Rue du Colombier Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 2 98 03 06 34
