ALAN STIVELL CŒUR ET ÂME / KALON HAG ENE Espace culturel Armorica Plouguerneau

ALAN STIVELL CŒUR ET ÂME / KALON HAG ENE Espace culturel Armorica Plouguerneau samedi 20 décembre 2025.

ALAN STIVELL CŒUR ET ÂME / KALON HAG ENE

Espace culturel Armorica 1 Rue du Colombier Plouguerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 20:30:00

fin : 2025-12-20

Date(s) :

2025-12-20

CONCERT / TOUT PUBLIC

EN PARTENARIAT AVEC ARSENAL PRODUCTIONS

A l’âge de dix ans, Alan Stivell faisait résonner dans la

cathédrale de Vannes la Telenn Gentañ, première harpe

celtique de la Bretagne des temps modernes.

Soixante-dix ans après, il repart sur la route des églises et

des cathédrales de Bretagne et d’Europe, pour présenter un

projet unique un concert qui revisite son œuvre dans un

format intimiste, “Cœur et Âme Kalon hag Ene”.

Titres fondateurs et morceaux rares seront mis à l’honneur

dans une formule spécifiquement adaptée à ce retour

aux sources son chant et sa dernière harpe conçue par

l’artiste lui-même offrant la pureté cristalline autant que

les possibilités de l’électronique, accompagné par Tangui

Miossec, claviériste hors pair.

Kalon hag ene! Dihunet e oa bet ar Vretoned gant alan

Stivell ha brudet Breizh dre ar bed holl. Setu eñ o kanañ hag

o seniñ telenn asambles gant Tangi Miosseg, kanaouennoù

rouez, fromus hep teknikoù pounner, diardoù, evit ar galon

hag an ene .

Espace culturel Armorica 1 Rue du Colombier Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 2 98 03 06 34

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement ALAN STIVELL CŒUR ET ÂME / KALON HAG ENE Plouguerneau a été mis à jour le 2025-08-15 par OT PAYS DES ABERS