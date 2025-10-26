Alan Stivell : Liberté – 60 ans de carrière Cité des Congrès Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-20 20:00 –

35 € à 65 €

Concert Véritable légende, Alan Stivell célèbre ses 60 ans de carrière en 2026 avec sa tournée « Liberté » ! Précurseur et pionnier, il a réussi à faire aimer sa musique dans le monde entier, marquant la vie de générations d’artistes et de publics.Il a pu imposer sa liberté totale, comme son originalité, replongeant au plus profond des racines celtiques, les frottant aux sons planétaires, pour faire de sa musique et de son chant des expressions d’avant-garde.Ses concerts restent des moments uniques, portés par une émotion irrésistible, une énergie intemporelle et une authenticité rare. Concert dans le grand auditorium

