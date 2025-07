Alauna, l’ancêtre antique de Valognes Thermes d’Alauna Valognes

Alauna, l’ancêtre antique de Valognes Thermes d’Alauna Valognes samedi 30 août 2025.

Alauna, l’ancêtre antique de Valognes

Thermes d’Alauna Rue du Balnéaire Valognes Manche

Début : 2025-08-30 10:30:00

fin : 2025-08-30

2025-08-30

Dans le cadre des visites estivales 2025, le Pays d’art et d’histoire du Clos du Cotentin proposera quatre visites découvertes de la cité antique d’Alauna dont la première aura lieu le samedi 2 août, à 10h30.

Fondée sous le règne d’Auguste, Alauna fut durant le Haut Empire l’une des principales agglomérations antiques de l’actuelle Normandie. Le site a fait l’objet au cours des dernières années d’intenses recherches archéologiques, qui ont permis d’approfondir énormément les connaissances dont on dispose au sujet de cette ancienne capitale du peuple des Unelles.

En subsistent principalement aujourd’hui les imposantes ruines des thermes et l’emplacement du théâtre à gradins.

Le rendez-vous est fixé à 10h30 auprès des thermes rue du Balnéaire

Sans réservation.

Prévoir des chaussures adaptées à la marche.

Thermes d’Alauna Rue du Balnéaire Valognes 50700 Manche Normandie +33 2 33 95 01 26 pah.clos.cotentin@lecotentin.Fr

English : Alauna, l’ancêtre antique de Valognes

As part of its 2025 summer tours, the Pays d?art et d?histoire du Clos du Cotentin will be offering four discovery tours of the ancient city of Alauna, the first of which will take place on Saturday August 2, at 10:30 am.

Founded under the reign of Augustus, Alauna was one of the main ancient settlements in what is now Normandy during the High Empire. In recent years, the site has been the focus of intensive archaeological research, which has greatly enhanced our knowledge of this ancient capital of the Unelles people.

The main remains today are the imposing ruins of the baths and the site of the stepped theater.

Meeting point at 10.30 a.m. at the thermal baths, rue du Balnéaire

No reservation required.

Please bring walking shoes.

German :

Im Rahmen der Sommerbesuche 2025 bietet das Pays d’art et d’histoire du Clos du Cotentin vier Entdeckungstouren durch die antike Stadt Alauna an. Die erste findet am Samstag, den 2. August, um 10:30 Uhr statt.

Alauna wurde unter der Herrschaft von Augustus gegründet und war während des Hohen Imperiums eine der wichtigsten antiken Siedlungen in der heutigen Normandie. In den letzten Jahren wurde die Stätte intensiv archäologisch erforscht, wodurch die Kenntnisse über die ehemalige Hauptstadt des Volkes der Unelles enorm erweitert wurden.

Heute sind vor allem die imposanten Ruinen der Thermen und der Standort des Stufentheaters erhalten geblieben.

Treffpunkt ist um 10:30 Uhr bei den Thermen in der Rue du Balnéaire

Es ist keine Reservierung erforderlich.

Geeignete Schuhe zum Wandern mitbringen.

Italiano :

Nell’ambito delle sue 2025 visite estive, il Pays d’art et d’histoire du Clos du Cotentin proporrà quattro visite alla scoperta dell’antica città di Alauna, la prima delle quali si svolgerà sabato 2 agosto alle 10.30.

Fondata sotto il regno di Augusto, Alauna fu uno dei principali insediamenti antichi dell’attuale Normandia durante l’Alto Impero. Negli ultimi anni, il sito è stato al centro di intense ricerche archeologiche, che hanno arricchito enormemente le nostre conoscenze su questa antica capitale del popolo Unelles.

I principali resti oggi sono le imponenti rovine delle terme e il sito del teatro a gradoni.

Appuntamento alle 10.30 alle terme, rue du Balnéaire

Non è necessaria la prenotazione.

Si prega di portare calzature adatte.

Espanol :

En el marco de las visitas de verano 2025, el Pays d’art et d’histoire du Clos du Cotentin propone cuatro visitas de descubrimiento de la antigua ciudad de Alauna, la primera de las cuales tendrá lugar el sábado 2 de agosto a las 10.30 h.

Fundada bajo el reinado de Augusto, Alauna fue uno de los principales asentamientos antiguos de la actual Normandía durante el Alto Imperio. En los últimos años, el yacimiento ha sido objeto de intensas investigaciones arqueológicas que han contribuido enormemente al conocimiento de esta antigua capital de los Unelles.

Los principales vestigios actuales son las imponentes ruinas de las termas y el emplazamiento del teatro escalonado.

Encuentro a las 10.30 h en las termas, rue du Balnéaire

No es necesario reservar.

Se ruega llevar calzado adecuado.

