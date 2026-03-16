Alba Luz / Monsieur Stéphane en concert au Cherrydon Club, la Penne-sur-Huveaune 16/04/26 Cherrydon La Penne-sur-Huveaune Jeudi 16 avril, 20h30

Alba Luz y interprétera ses chansons dans un format intimiste, porté par la profondeur des textes et la délicatesse du piano.

Le jeudi 16 avril à 20h30, le CherryDon Club à La Penne-sur-Huveaune accueillera une soirée dédiée à la chanson française, placée sous le signe des mots et de l’émotion.

Alba Luz y interprétera ses chansons dans un format intimiste, porté par la profondeur des textes et la délicatesse du piano. Son univers sensible et lumineux invite le public à ralentir, ressentir et se laisser traverser par la musique. Elle présentera notamment son nouveau single “Prenons le temps”, une invitation à savourer l’instant et à retrouver l’essentiel.

À ses côtés, Monsieur Stéphane, pianiste et artiste à part entière, sera également mis à l’honneur. Il ouvrira la soirée en première partie avec son propre univers musical, avant d’accompagner Alba Luz pour un moment de complicité artistique et de partage.

Une soirée “Des mots et un piano”, dédiée aux auteurs, compositeurs et interprètes qui font vibrer la chanson française.

CherryDon Club

7 Chemin de Saint-Lambert – 13821 La Penne-sur-Huveaune

Ouverture des portes à 19h / 16 avril

PAF : 15€

Réservations : 06 60 70 91 50

Un rendez-vous musical sincère et chaleureux à ne pas manquer.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-16T20:30:00.000+02:00

Fin : 2026-04-16T22:00:00.000+02:00

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Cherrydon 7 Chemin de Saint-Lambert 13821 La Penne-sur-Huveaune 13821 Bouches-du-Rhône



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