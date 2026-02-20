Alba Obert, Adrien Tarraga, Ida Valentina ‘Django afternoon’ au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

À cette occasion elle invite le guitariste Adrien Tarraga et la contrebassiste allemande Ida Valentina, tous deux artistes renommés sur la scène jazz manouche européenne.

Ce concert aura lieu en acoustique afin de laisser toute la place une musique sans artefact, tantôt virtuose, tantôt touchante par son lyrisme et sa sensibilité.

Alba Obert : violon, voix

Adrien Tarraga : guitare

Ida Valentina : contrebasse

Le 38Riv :

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.

Le dimanche 19 avril 2026

de 17h00 à 18h00

payant

Tarif en ligne : 17 à 22 euros

Tarif sur place : 20 à 25 euros.

Public jeunes et adultes.

38Riv Jazz Club 38, rue de rivoli 75004 Paris

https://38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/



