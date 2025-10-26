Alba Obert trio joue Piazzolla, Gershwin & Cie en concert JAZZICS Jazz meets classical au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

Alba Obert trio joue Piazzolla, Gershwin & Cie en concert JAZZICS Jazz meets classical au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris dimanche 26 octobre 2025.

C’est leurs oeuvres qui seront revisitées pour l’occasion, parmis lesquelles des pièces de Piazolla, de Jacob Gade mais aussi des pièces tiré de l’opéra « Porgy and Bess » de George Gershwin.

Alba Obert : violon

Romain Salmon : guitare

Jean Saint-Loubert : piano

JAZZICS — Jazz meets classical

Le 38Riv célèbre le dialogue entre jazz et musiques classiques. Relecture des grands répertoires, rencontres d’instruments venus d’époques différentes, improvisations libres : un rendez-vous où les frontières s’effacent au profit d’un langage commun.

Pensée en hommage à Vincent Charbonnier, fondateur du 38Riv et contrebassiste passionné, cette programmation s’inscrit dans l’esprit du « Play Bach » de Jacques Loussier : curieuse, inventive, libre. Événement accompagné d’une carte gourmande : café, thé, latte, cocktails et pâtisseries.

Le 38Riv :

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.

Jazz, tango et musique classique — Le trio d’Alba Obert oscille entre musique classique, jazz et musique improvisée. En effet les trois musiciens qui le constitue ont pour point commun d’avoir étudié longuement la musique classique avant d’avoir mené carrière dans le jazz. Ils s’amusent donc aujourd’hui à en mêler les codes comme de grands compositeurs avant eux.

Le dimanche 26 octobre 2025

de 17h00 à 18h00

payant

Tarif en ligne : 17 à 22 euros

Tarif sur place : 20 à 25 euros.

Public jeunes et adultes.

38Riv Jazz Club 38, rue de rivoli 75004 Paris

