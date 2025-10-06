ALBA & SADAF – L’EMBARCADERE Aubervilliers

ALBA & SADAF Début : 2026-03-14 à 21:00. Tarif : – euros.

Deux femmes, deux continents, deux histoires vraies Au Salvador, l’avortement est interdit et les femmes qui y recourent risquent des peines pouvant aller jusqu’à 50 ans de prison. Mais Alba tombe enceinte.En Iran, les femmes n’ont pas le droit d’assister aux matchs de football dans les stades afin de les préserver de l’ambiance masculine, dangereuse pour leur pureté. Mais Sadaf a un rêve.Alba et Sadaf ne se connaissent pas et ne se connaitront jamais. Pourtant, elles sont liées par quelque chose de bien plus fort…

Vous pouvez obtenir votre billet ici

L’EMBARCADERE 5 RUE EDOUARD POISSON 93300 Aubervilliers 93