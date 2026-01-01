Alban Richard – Quartet Théâtre de Vanves (salle Panopée) Vanves
Alban Richard – Quartet Théâtre de Vanves (salle Panopée) Vanves jeudi 22 janvier 2026.
Alban Richard en cosignature avec Simo Cell se penche sur la formule du quatuor et délivre une rhapsodie techno irriguée par la vélocité́ du DJing et sculptée par le remix des paroles et des mouvements : accélérer, ralentir, répéter, déformer en scratches, syncoper en micro-césures. En jeu, quatre corps très habités, traversés par des états et des émotions contraires. Very good trip !
concept-chorégraphie-composition Alban Richard
assistante chorégraphique Daphné Mauger
musique Simo Cell
design sonore Vanessa Court
création et interprétation en collaboration avec Chihiro Araki, Anthony Barreri, Zoé Lecorgne, Aure Wachter
design lumières Nicolas Bordes
costumes Fanny Brouste
coach vocal et anglais Deborah Lennie
_____________
Festival Faits d’hiver, 28e édition
19 jan-20 fév 2026
52 représentations – 18 lieux – 12 créations
En route pour une 28e édition aux couleurs vibrantes, un voyage en corps à travers les générations qui cohabitent dans l’espace chorégraphique. En route pour un mois de danse contemporaine destinée à tous.tes.
Une rhapsodie techno où DJing et partitions chorégraphiées s’entremêlent.
Le vendredi 23 janvier 2026
de 19h30 à 20h30
Le jeudi 22 janvier 2026
de 21h00 à 22h00
payant
De 10 à 20 euros.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-01-22T22:00:00+01:00
fin : 2026-01-23T21:30:00+01:00
Date(s) : 2026-01-22T21:00:00+02:00_2026-01-22T22:00:00+02:00;2026-01-23T19:30:00+02:00_2026-01-23T20:30:00+02:00
Théâtre de Vanves (salle Panopée) 11, avenue Jacques Jezequel 92170 Vanves
https://www.faitsdhiver.com/ info@faitsdhiver.com https://www.facebook.com/Faitsdhiver https://www.facebook.com/Faitsdhiver
Afficher la carte du lieu Théâtre de Vanves (salle Panopée) et trouvez le meilleur itinéraire