Alban Richard – Quartet Théâtre de Vanves (salle Panopée) Vanves

Alban Richard en cosignature avec Simo Cell se penche sur la formule du quatuor et délivre une rhapsodie techno irriguée par la vélocité́ du DJing et sculptée par le remix des paroles et des mouvements : accélérer, ralentir, répéter, déformer en scratches, syncoper en micro-césures. En jeu, quatre corps très habités, traversés par des états et des émotions contraires. Very good trip !

concept-cho­ré­gra­phie-com­po­si­tion Alban Richard

assis­tante chorégraphique Daph­né Mauger

musique Simo Cell

desi­gn sonore Vanes­sa Court

créa­tion et inter­pré­ta­tion en col­la­bo­ra­tion avec Chi­hi­ro Ara­ki, Antho­ny Bar­re­ri, Zoé Lecorgne, Aure Wachter

desi­gn lumières Nico­las Bordes

cos­tumes Fan­ny Brouste

coach vocal et anglais Debo­rah Lennie

_____________

Festival Faits d’hiver, 28e édition

19 jan-20 fév 2026

52 représentations – 18 lieux – 12 créations

En route pour une 28e édition aux couleurs vibrantes, un voyage en corps à travers les générations qui cohabitent dans l’espace chorégraphique. En route pour un mois de danse contemporaine destinée à tous.tes.

Une rhapsodie techno où DJing et partitions chorégraphiées s’entremêlent.

Le vendredi 23 janvier 2026

de 19h30 à 20h30

Le jeudi 22 janvier 2026

de 21h00 à 22h00

payant

De 10 à 20 euros.

Tout public.

Théâtre de Vanves (salle Panopée) 11, avenue Jacques Jezequel 92170 Vanves

