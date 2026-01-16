Albaster Deplume à la MJC Bréquigny MJC bréquigny Rennes Samedi 31 janvier, 20h30 Ille-et-Vilaine

13€ / 5€ chômeurs, RSA et Etudiants (placement libre assis et debout)

Albaster Deplume à la MJC Bréquigny avec le festival Autres Mesures

Ouverture des portes 20h (durée 2H30 approximativement)

Entrée sur billetterie

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

ALABASTER DePLUME (UK – International Anthem)

« N’oubliez pas votre préciosité. » C’est ce que semble vouloir nous murmurer Alabaster DePlume, artiste multi-casquette basé à Londres. Saxophoniste, chanteur, poète, orateur, cette figure singulière du jazz britannique crée, avec ses boucles lumineuses et riches, un univers immersif qui nous enveloppe de chaleur et nous invite à la contemplation, voire à l’introspection.

En mars dernier est sorti A Blade Because A Blade Is Whole, un album salvateur, qui explore la guérison et la puissance du self-care comme antidotes à l’anxiété. S’y mêlent accointances éthiopiques, grooves lancinants, spoken word, folk spectral et jazz libre, pour offrir un moment suspendu, empreint de douceur et de merveilleux.

> [https://alabasterdeplume.bandcamp.com/](https://alabasterdeplume.bandcamp.com/)

—

En ouverture la Jam Impro Libre dirigé par Sarah Amiot

MJC bréquigny 15 Av. Georges Graff, 35200 Rennes Bréquigny Rennes 35238 Ille-et-Vilaine



