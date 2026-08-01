AGENDA · Saint-André
ALBERA FEST 2026 Saint-André
samedi 22 août 2026 · Saint-André
Informations pratiques
Saint-André
ALBERA FEST 2026
Saint-André Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22
Soirées conviviales sous les étoiles, musique et restauration avec Julio Leone & ses musiciens !
Entrée gratuite.
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Saint-André 66690 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 95 23 23
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English :
Fun-filled evenings under the stars, with music and food featuring Julio Leone & his band!
Free admission.
L’événement ALBERA FEST 2026 Saint-André a été mis à jour le 2026-07-31 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE
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