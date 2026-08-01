Informations pratiques

Saint-André

ALBERA FEST 2026

Saint-André Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

Soirées conviviales sous les étoiles, musique et restauration avec Julio Leone & ses musiciens !

Entrée gratuite.

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Saint-André 66690 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 95 23 23

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English :

Fun-filled evenings under the stars, with music and food featuring Julio Leone & his band!

Free admission.

L’événement ALBERA FEST 2026 Saint-André a été mis à jour le 2026-07-31 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE