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ALBERA FEST 2026 Saint-André

samedi 22 août 2026 · Saint-André

ALBERA FEST 2026 Saint-André

Informations pratiques

Début
samedi 22 août 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Ville
66690 Saint-André
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif

Saint-André

ALBERA FEST 2026

Saint-André Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22
fin : 2026-08-22

Date(s) :
2026-08-22

Soirées conviviales sous les étoiles, musique et restauration avec Julio Leone & ses musiciens !
Entrée gratuite.
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Saint-André 66690 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 95 23 23 

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English :

Fun-filled evenings under the stars, with music and food featuring Julio Leone & his band!
Free admission.

L’événement ALBERA FEST 2026 Saint-André a été mis à jour le 2026-07-31 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE

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