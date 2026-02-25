Albert Ayme le poème plastique, le temps Galerie Zemma Marseille 1er Arrondissement

Albert Ayme le poème plastique, le temps

Samedi 7 mars 2026 à partir de 18h30. Galerie Zemma 40 rue Sainte Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Conférence d’Hervé Castanet dans le cadre de l’exposition Albert Ayme, l’artiste au Paradigme, une œuvre à redécouvrir .

Hervé Castanet, grand ami d’Albert Ayme (1920-2012) a écrit sur son œuvre, plusieurs textes du vivant de l’artiste, fruit d’une riche correspondance entre eux. Il reviendra lors de cette conférence sur la relation entre la structure et le temps au cœur de la pensée d’A. Ayme.





Il s’appuiera pour cela sur un des textes fondateurs de l’artiste rédigé au début des années 60 Itinéraire plastique. Approche d’un langage spécifique .





Ouvrage dans lequel Ayme répond aux critiques qui lui ont été adressées sur sa conception structurale de la peinture, accusée d’exclure surprise et invention en se limitant à une rationalité répétitive, comme si le solfège devait nuire à la musique…





Le propos du conférencier permettra d’identifier les prémices par lesquelles l’artiste produira au cours de plus de 50 ans de création, une œuvre en 27 séquences, conduite par une pensée radicale et novatrice sur le rapport entre l’œuvre picturale et le temps ouvrant à de riches collaborations entre peinture, littérature et musique.



Galerie Zemma 40 rue Sainte Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 74 89 02 54

English :

Lecture by Hervé Castanet as part of the exhibition Albert Ayme, l?artiste au Paradigme, une ?uvre à redécouvrir .

