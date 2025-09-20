Albert Chartier et la statuaire à Blois Palais de Justice Blois

15 personnes sur inscription (2h30 de marche dans Blois avec des dénivelés)

Découverte des œuvres d’Albert Chartier, sculpteur controis (1898-1992), ainsi que d’autres œuvres d’artistes locaux.

Palais de Justice Place de la République 41000 Blois Blois 41000 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire La construction du palais de justice actuel, décidée en 1836, a été réalisée sur le terrain du couvent des Cordeliers. Les travaux, dirigés par l'architecte Masse, débutèrent en 1843. Le plan en est simple, avec une salle des pas perdus et une salle d'audience au centre, s'élevant sur deux niveaux. La partie centrale est flanquée de deux ailes avec retour en façade principale, dans lesquelles sont installés les bureaux. Les salles d'audience ont gardé leurs boiseries d'origine.

©CDPA 41 – Alexandra Mignot