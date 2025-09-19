« Albert Dubout, sa vie, son oeuvre » – Conférence animée par Didier Dubout Le Nautilus Palavas-les-Flots

« Albert Dubout, sa vie, son oeuvre » – Conférence animée par Didier Dubout Le Nautilus Palavas-les-Flots vendredi 19 septembre 2025.

« Albert Dubout, sa vie, son oeuvre » – Conférence animée par Didier Dubout Vendredi 19 septembre, 18h00 Le Nautilus Hérault

Gratuit. Sans réservation. Informations: museespalavas@palavaslesflots.com / 0607507569

️ Conférence – Albert Dubout, sa vie, son œuvre

Plongez dans l’univers foisonnant d’Albert Dubout, dessinateur emblématique du XXᵉ siècle, à travers ses dessins emblématiques et des témoignages de personnalités publiques.

Cette conférence exceptionnelle sera animée par son petit-fils, Didier Dubout, qui partagera anecdotes, souvenirs et éclairages inédits sur la vie et le travail de cet artiste hors norme.

✏️ Une rencontre passionnante pour redécouvrir un humour graphique unique et un regard acéré sur la société de son temps.

Le Nautilus 16 Boulevard Marechal Joffre, 34250 Palavas-les-Flots, France Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie 0467278668

Le cinéma « Le Nautilus », proche de l’Hôtel de Ville, est climatisé, accessible, pourvu de plus de 200 places et équipé de la 3D.

© DDM, J-M Lamboley