Albert et Pitt’Ocha Cergy Cergy samedi 20 septembre 2025.

Albert et Pitt’Ocha Samedi 20 septembre, 19h30 Cergy Val-d’Oise

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T19:30:00 – 2025-09-20T20:15:00

Fin : 2025-09-20T19:30:00 – 2025-09-20T20:15:00

Cergy-Pontoise accueille du 12 au 21 septembre 2025 la 27e édition du festival international et itinérant des arts du cirque et de la rue, Cergy, Soit !

Cergy, Soit ! 2025, ce sont plus de 40 compagnies artistiques qui vous présenteront près de 160 spectacles : autant de moments d’évasion, de partage d’émotions pour continuer de rêver, de rire, de « s’enfêter le coeur et la tête« .

Le festival est aussi l’occasion de découvrir de nouvelles créations, sans oublier la participation d’artistes béninois, à l’honneur cette année, et celle des Ogres de Barback, qui implanteront leur chapiteau dans le parc François Mitterand pour trois représentations exceptionnelles de leur spectacle Pitt’Ocha sur le week-end du temps fort.

C’est d’ailleurs le célèbre Pitt’Ocha, enfant « terrible » des Ogres, qui se trouvera perché sur les épaules d’un géant pour aller à la rencontre des Cergypontains et Cergypontaines. Personnage joyeux, jongleur de sons et dompteur de rythmes, il guidera nos pas de ville en ville du 12 a 19 septembre.

Pitt’Ocha et Albert le géant seront accompagnés par les chants de 1 000 enfants qui auront été créés en ateliers, sur toute l’année scolaire. Lors de cette rencontre, les enfants porteront sur leurs épaules leurs compagnon.nes, les « Tichapo » imaginés par Les Grandes Personnes.

Pour célébrer cette visite inattendue et festival, la bande des « Tichapo » leur offrira un bouquet de chansons.

Dernière étape : Au Parc François Mitterand de Cergy !

Cergy Parc François Mitterand Cergy 95000 Grand Centre Val-d’Oise Île-de-France

Les Grandes Personnes – Pauline de Coulhac Déambulation Marionnettes

Matisse Wessels