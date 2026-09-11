Albert Maignan en version Sciences naturelles, Musée de Tessé, Le Mans

Informations pratiques

Albert Maignan en version Sciences naturelles Dimanche 20 septembre, 15h00, 16h00, 17h00 Musée de Tessé Sarthe

En accès libre dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Venez échanger avec Philippe, médiateur scientifique des richesses et fragilités de notre patrimoine naturel en partant des œuvres peintes d’’Albert Maignan. Il sera question d’histoire des sciences, de fonds marins, de fleurs et de petites bêtes.

Musée de Tessé 2 avenue de Paderborn, 72000 Le Mans, France Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire 0243473851 https://www.lemans.fr/dynamique/des-idees-de-visite/les-musees/le-musee-de-tesse Les collections ont été initialement constituées par les saisies révolutionnaires des biens du clergé et des émigrés. Le principal noyau provient des collections de la famille de Tessé, connues par deux inventaires (1766 et 1794) et comprenant un fonds de peintures françaises du XVIIe siècle. Tramway Bus (à moins de 100 mètres) Gare desservie (TGV Le Mans)

Venez échanger avec Philippe, médiateur scientifique des richesses et fragilités de notre patrimoine naturel en partant des œuvres peintes d’’Albert Maignan. Il sera question d’histoire des sciences,…

© © Musée de Picardie – Irwin Leulier